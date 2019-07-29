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Разыгрываем билеты на концерт российского короля рок-н-ролла в Гостином дворе

29.07.2019 16:47 0 215 Дмитрий Ивьев, Фото: Калужская филармония.
Разыгрываем билеты на концерт российского короля рок-н-ролла в Гостином дворе

В ближайшую пятницу, 2 августа, в Гостином дворе в Калуге пройдёт концерт Дениса Мажукова. Российский маэстро рок-н-ролла представит программу «От буги-вуги до рок-н-ролла».

Денис Мажуков – российский пианист, певец и композитор, рождённый играть и петь традиционный рок-н-ролл, буги-вуги и ритм-н-блюз на международном уровне именно так, как это и следует делать по самым высоким, классическим стандартам, - отмечают организаторы. - Во всем мире его называют «российским королем рок-н-ролла».  

Также Мажуков – единственный россиянин, выступивший хедлайнером на закрытии самого грандиозного европейского фестиваля рок-н-ролла – «Summer Jamboree Rock-n-Roll Festival» в августе 2015 года.  

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем билеты на этот концерт. Подробнее по ссылке на сообщество.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: Калужская филармония.
Тэги: культура
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