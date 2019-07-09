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Как Floyd и Хоули дождь разогнали

09.07.2019 14:10 2 883 Александр Фалалеев, Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА и Андрея ШАРОНОВА.
Как Floyd и Хоули дождь разогнали

Июльский «Летний джем» начался грандиозно-мощно, а закончился азартно-танцевально.

Однако далеко не всем влюблённым в музыку довелось послушать великолепных «Russ Floyd» и насладиться потрясающими «Caleb Hawley Band».

Ах, эти летние дожди...

Они так сильно напугали калужан. Огромное пространство Гостинного двора к началу концерта субботним вечером, 6 июля, было заполнено едва ли на треть. Олег Акимов всю предыдущую неделю мучился вопросом «быть или не быть», ежечасно заглядывал в прогноз погоды и только утром субботнего дня всё же решил не отменять и не переносить традиционное ежегодное угощение земляков вкусной музыкой. Несмотря на ненастье, дождь и ветер, было решено - шоу должно продолжаться! Однако сократил число участников до минимума, дабы не промочить до нитки и не заморозить почтенную публику. А погода в очередной раз поиздевалась-поиздевалась, да и смилостивилась. Дождик чуть-чуть моросил лишь во время выступления московско-тверской трибьют-группы, исполняющей нетленки великих «Pink Floyd».

«Pink Floyd» из Москвы

Даже конченные скептики притихли, побросали свои отдалённые от сцены тёпленькие едва насиженные места и потянулись к сцене, когда грянули первые аккорды знакомой до боли мелодии. Всем хотелось поближе рассмотреть, кто же так правдоподобно лабает под Уотерса и Гилмора? Понятное дело, музыка «Pink Floyd» пользуется огромной популярностью в широких кругах слушателей. Однако повторить то, что англичане скрупулезно писали в студии, весьма и весьма сложно. Но тут россияне (при ближайшем рассмотрении, седые, с пивными животиками), просто пели и играли, что называется «один в один». И несмотря на то, что вели себя на сцене по-взрослому, статично, публика начала заводиться. Проникаться и даже подпевать! Чудное дело, живой звук поднимал настроение своей неповторимой энергетикой и делал небо светлее. Целый час пролетел незаметно, пока музыканты исполняли хиты разных периодов творчества легендарной группы.

- Такого классного исполнения и звука давно не слышали, - провожали музыкантов «Russ Floyd» растроганные калужане. - Приезжайте еще! Будем вас ждать с нетерпением!

Половецкие пляски под Хоули

«Caleb Hawley Band» из Нью-Йорка хватило всего одной песни, чтобы калужская публика повскакивала со своих мест и начала выделывать коленца. Харизму их лохматого энерджайзера Калеба Хоули ценители поп-рока и рок-н-рола почувствовали, одобрили и переняли в полной мере, устроив половецкие пляски под американскую музыку. Ритмичные и мелодичные композиции, наполненные вполне уловимыми соулом, ритм-энд-блюзом, фанком и госпелом приятно ласкали слух. Не долго думая, Хоули двинулся «в народ», поломав все возможные «барьеры». А потом просто без каких-либо инструментов исполнил «We All Got Problems». Истинные критики отмечали мастерское владение гитарой и голосом, необыкновенную сценическую харизму Калеба Хоули. Те, кто хорошо знает английский, и внимательно слушал, поведали, что тексты пропитаны тонким юмором и даже сарказмом над проявлениями гламура в обществе. Лично я просто испытывал чувство неподдельного восхищения искусством большого артиста. Калужане приняли американских ребят как родных! Адреналин зашкаливал! Даже непосвящённый кожей чувствовал - отдача на сцене была полной. От этого в Гостиных рядах царила атмосфера свободы и открытости. Все радовались, как дети, пели, смеялись и танцевали.


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Авторы
Александр Фалалеев 
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА и Андрея ШАРОНОВА.
Тэги: культура летний джем фоторепортаж
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