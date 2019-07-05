Кто выиграл билеты на «Летний джем»

Как мы уже рассказывали, традиционный международный музыкальный фестиваль «Летний джем» состоится в Калуге в ближайшую субботу, 6 июля.
- Музыкальная палитра фестиваля – это смесь различных стилей и направлений: от традиционного джаза и блюза до фьюжн, фолка и рок-н-ролла, - рассказали организаторы.
Нынешний «Летний джем» пройдёт на концертной площадке в Гостином дворе. Главной звездой фестиваля станет американский исполнитель Калеб Хоули. Он выступит вместе со своей группой Caleb Hawley Band.
Также в этот вечер калужане смогут услышать российскую группу «Russ Floyd», которая занесена в международный реестр трибьютов «Pink Floyd», и группу «Весёлый дилижанс» из Обнинска, играющую кантри и блюграсс.
Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Людмиле Власовой и Лене Фова. Поздравляем!
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