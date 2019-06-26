Кто выиграл билеты на закрытие сезона в филармонии

26.06.2019 16:06 185 Дмитрий Ивьев

Как мы уже рассказывали, в четверг, 27 июня, Калужская областная филармония закроет 74-й сезон концертом «По земле Калужской». В концерте примут участие: Академический ансамбль танца Калужской областной филармонии, художественный руководитель Елена Теребиленко, балетмейстеры: Шемарыкин Александр, Шемарыкина Надежда и Иванишина Елена;

Оркестр русских народных инструментов им. Е. Тришина, художественный руководитель и главный дирижёр Алексей Лаврентьев;

Татьяна Мосина - лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, солистка Калужской областной филармонии;

Фёдор Тарасов - лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, солист Калужской областной филармонии;

Дмитрий Башкиров - лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, солист Калужской областной филармонии;

Самобытный инструментальный ансамбль «Износковские ложкари», руководитель - заслуженный работник культуры РФ В. В. Цоголов. Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Ирине Ивановой. Поздравляем!



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