Кто выиграл билеты на закрытие сезона в филармонии

Как мы уже рассказывали, в четверг, 27 июня, Калужская областная филармония закроет 74-й сезон концертом «По земле Калужской».
В концерте примут участие:
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Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Ирине Ивановой. Поздравляем!
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