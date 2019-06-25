Кто выиграл билеты на закрытие сезона в Доме музыки

Как мы уже рассказывали, в среду, 26 июня, в рамках закрытия сезона на сцене Дома музыки выступит муниципальный камерный оркестр.

В этот вечер музыканты исполнят классические камерные оркестровые произведения Моцарта и Сибелиуса, а также симфонии для камерного оркестра Рижеля и Мендельсона, рассказали организаторы.

Среди наших читателей в социальной сети «Вконтакте» мы разыгрывали билеты на концерт. Повезло Ирине Минович. Поздравляем!