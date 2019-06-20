Калужане улетели в детство

В Концертном зале Областной филармонии в среду, 19 июня, прошел юбилейный концерт Студии современного искусства «ТОНУС-Арт», которая уже 15 лет радует калужан своим творчеством.

Яркий, веселый, заводной – вот лишь несколько эпитетов, которые приходят на ум при мысли о вчерашнем шоу, которое помогло зрителям улететь в детство.

На сцену вышли более 100 воспитанников и преподавателей Студии «ТОНУС-Арт» и артистов Академии эстрады «GRAND». Они представили лучшие песни и самые яркие танцевальные номера из своего репертуара – звездные хиты отечественной и зарубежной эстрады.

Вместе с ними в концерте приняли участие известные артисты, с которыми за долгие годы работы у «ТОНУС-Арта» сложились дружеские отношения.

В зале было много официальных гостей – депутатов, представителей Управления и образования и Управления культуры г. Калуги. Они вручили благодарственные письма педагогам и самым активным родителям воспитанников Студии.

Кто-то из мам был на посту за кулисами, а кто-то – болел за своих чад в зале. А чьи дети сейчас выступают, можно было понять по вспышкам фотокамер телефонов.

Одним из главных событий вечера стало присвоение Студии современного искусства «ТОНУС-Арт» собственного герба.

Многие зрители замечали, как дети, выходя на сцену, преображались. И в этом – огромная заслуга педагогов «ТОНУС-Арта» и, конечно, ее основателя и бессменного руководителя Юрия Березкина.

- С одной стороны, для меня это был большой праздник, но с другой – пришлось поработать, - признается Юрий Владимирович. - Конечно, как и любой творческий человек я не могу сказать, что на сто процентов доволен результатом. И, тем не менее, все прошло на высоком уровне. Спасибо нашим преподавателям и ребятам за то, что они вчера показали на сцене!