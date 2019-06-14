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В Калуге откроется портал в мир будущего

14.06.2019 09:00 0 280
В Калуге откроется портал в мир будущего

15 июня в торговом центре «Атриум» открывается выставка «Робостарс». Гости смогут пообщаться с роботами и оказаться в виртуальном пространстве. В городе умных машин возможны интересные встречи. Желтоглазый Meccanoid поздоровается и «даст пять», робот Борис расскажет пару смешных анекдотов и сфотографирует на память.

На выставке гости встретят серьёзных роботов, которые умеют распознавать лица и эмоции людей, разговаривать и шутить, и их младших братьев: это влюблённые герои известного мультфильма Pixar ВАЛЛ-И и ЕВА, любимцы поклонников саги «Звездные войны» BB8 и BB9.

На интерактивной выставке горожан встретят новейшие разработки учёных из США, Японии, России, Великобритании из Южной Кореи. Гостей «Робостарса» познакомят с домашними робопитомцами и необычными нейроинтерфейсами, позволяющими управлять предметами силой мысли. Малышам помогут подружиться и поиграть с роботами, а школьникам расскажут о робототехнике и увлекут их процессом создания сложных механизмов своими руками. Обучение через игру привлекает детей к изучению техники.

Организаторы выставки подготовили два шоу: «Тесла», где молнии танцуют и «поют», и театр маленьких роботов. Для подростков и взрослых в «Робостарсе» оборудовали несколько зон виртуальной и дополненной реальности.

Билет в «Робостарс» действителен весь день. Работа выставки продлится до 14 июля, она проходит при поддержке технопарка Сколково. У партнёров компании можно получить детский пригласительный билет на выставку «Робостарс» бесплатно.

Подробности по ссылке

Когда?

  • «Робостарс» будет работать в Калуге с 15 июня по 14 июля

Где?

  •  ТЦ «Атриум», ул. Дзержинского 29, этаж 3
  • Телефон для справок: 8 (965) 701 82 13
  • Пошпионить за роботами можно тут:
  • Сайт: robostars.ru
  • VK: https://vk.com/robostars_kaluga

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Тэги: культура выставка роботы peклама
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