Чтобы лишиться девственности, 40-летний калужанин пришёл на Первый канал

В пятницу, 7 июня, героем программы «Давай поженимся» стал 40-летний безработный калужанин Сергей.

На деньги пожилых родителей мужчина делает ставки в букмекерских конторах.

- Я на протяжении 20 лет проигрываю, но я обязательно отыграюсь! - заявил он ведущим программы.

Сергей признаётся, что до сих пор живёт с родителями и никогда не имел интимного опыта. Год спал с женщиной в одной постели, но так и не смог склонить ее к сожительству. Мечтает встретить активную, сексуально раскрепощенную женщину, которая поможет преодолеть его страхи в постели ночью и справиться с игровой зависимостью днем.

- Когда в первый раз не случилось? – поинтересовалась ведущая Лариса Гузеева.

- Познакомились мы в казино. Такая девушка вроде интересная. Я поддавался своей страсти… Я сильно нервничал. Мне хотелось, хотелось с ней контакта... Возбудился.

- Ну и? – нетерпеливо перебила Гузеева.

- А вот не удалось. Что-то внутри меня остановило...

Сергей рассказал, что после армии долго не мог устроиться на работу, даже запил. Тогда мама посоветовала ему немного пожить в монастыре. Но через 1,5 года затворничества он сбежал с таким же бедолагой, говорит, что их бес попутал.

- Первый бес - это алкоголь, - откровенно рассказывает Сергей. - Выбежали мы из монастыря. Потом начали бесы активнее нападать, загнали СИЗО. Мы залезли в дачу. Нам ночевать было негде среди ночи. Потом оттуда вытащили диски. Я – Стаса Михайлова, друг системный блок прихватил. Условно отделались.

Ведущие поинтересовались, о какой барышне он мечтает.

- Я хочу девушку найти с фигурой и с губами, может быть, грудью такой. Ну, я посмотрел горячее видео дома, всё это жестко вот происходит, хочется вот такую девушку темпераментную... Родители ждут, когда я созрею для серьёзных отношений.

Первая невеста – 39-летняя Дарья приехала из Пушкина. Она признаётся, что у неё небогатый опыт серьёзных отношений. В качестве подарка Дарья, жутко фальшивя, спела английскую песню.

- Такая отлюбит за все 40 лет, - отметила Гузеева.

Вторая невеста – 37-летняя Марина. Держит коз, кур на окраине Брянска. Женщина так сильно мечтала о детях, что предлагала всем знакомым и незнакомым мужчинам зачать ей ребёнка. Её дочке 2,5 года.

Марина привела в студию корову и научила Сергея доить.

Последняя невеста – 29-летняя Валентина. Она гордится грудью пятого размера, признаётся, что редко носит нижнее бельё, любит ночные клубы.

Женщина станцевала для Сергея танец. Калужанин при виде таких форм буквально поплыл.

- Что ты боишься меня, не бойся, я не кусаюсь, - говорила при этом женщина.

- Я вижу дым. Дымится всё, - комментировала Гузеева.

Однако ведущие советовали жениху присмотреться к первым двум невестам.

- Либо к Дарье, либо к Марине, а Валентину будете вспоминать, - увещевала Гузеева.

Но он никого не послушал и выбрал Валентину.

Сумела ли она лишить его девственности, осталось за кадром.

Уважаемые читатели, а вы верите, что в подобных шоу все не придумано, а именно так, как показывают? Пишите в комментариях.