Чтобы лишиться девственности, 40-летний калужанин пришёл на Первый канал

В пятницу, 7 июня, героем программы «Давай поженимся» стал 40-летний безработный калужанин Сергей.
На деньги пожилых родителей мужчина делает ставки в букмекерских конторах.
- Я на протяжении 20 лет проигрываю, но я обязательно отыграюсь! - заявил он ведущим программы.
Сергей признаётся, что до сих пор живёт с родителями и никогда не имел интимного опыта. Год спал с женщиной в одной постели, но так и не смог склонить ее к сожительству. Мечтает встретить активную, сексуально раскрепощенную женщину, которая поможет преодолеть его страхи в постели ночью и справиться с игровой зависимостью днем.
- Когда в первый раз не случилось? – поинтересовалась ведущая Лариса Гузеева.
- Познакомились мы в казино. Такая девушка вроде интересная. Я поддавался своей страсти… Я сильно нервничал. Мне хотелось, хотелось с ней контакта... Возбудился.
- Ну и? – нетерпеливо перебила Гузеева.
- А вот не удалось. Что-то внутри меня остановило...
Сергей рассказал, что после армии долго не мог устроиться на работу, даже запил. Тогда мама посоветовала ему немного пожить в монастыре. Но через 1,5 года затворничества он сбежал с таким же бедолагой, говорит, что их бес попутал.
- Первый бес - это алкоголь, - откровенно рассказывает Сергей. - Выбежали мы из монастыря. Потом начали бесы активнее нападать, загнали СИЗО. Мы залезли в дачу. Нам ночевать было негде среди ночи. Потом оттуда вытащили диски. Я – Стаса Михайлова, друг системный блок прихватил. Условно отделались.
Ведущие поинтересовались, о какой барышне он мечтает.
- Я хочу девушку найти с фигурой и с губами, может быть, грудью такой. Ну, я посмотрел горячее видео дома, всё это жестко вот происходит, хочется вот такую девушку темпераментную... Родители ждут, когда я созрею для серьёзных отношений.
Первая невеста – 39-летняя Дарья приехала из Пушкина. Она признаётся, что у неё небогатый опыт серьёзных отношений. В качестве подарка Дарья, жутко фальшивя, спела английскую песню.
- Такая отлюбит за все 40 лет, - отметила Гузеева.
Вторая невеста – 37-летняя Марина. Держит коз, кур на окраине Брянска. Женщина так сильно мечтала о детях, что предлагала всем знакомым и незнакомым мужчинам зачать ей ребёнка. Её дочке 2,5 года.
Марина привела в студию корову и научила Сергея доить.
Последняя невеста – 29-летняя Валентина. Она гордится грудью пятого размера, признаётся, что редко носит нижнее бельё, любит ночные клубы.
Женщина станцевала для Сергея танец. Калужанин при виде таких форм буквально поплыл.
- Что ты боишься меня, не бойся, я не кусаюсь, - говорила при этом женщина.
- Я вижу дым. Дымится всё, - комментировала Гузеева.
Однако ведущие советовали жениху присмотреться к первым двум невестам.
- Либо к Дарье, либо к Марине, а Валентину будете вспоминать, - увещевала Гузеева.
Но он никого не послушал и выбрал Валентину.
Сумела ли она лишить его девственности, осталось за кадром.
|
22-й «Мир гитары»: как это было 04.06.2019 12:30
Театр закрыл сезон в стиле СССР 30.05.2019 12:03
В Калугу едут самые известные роботы мира 30.05.2019 09:30
Кто выиграл билеты на три концерта в филармонии 28.05.2019 13:57
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: