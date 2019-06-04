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22-й «Мир гитары»: как это было

04.06.2019 12:30 3 730 Даниил Марченко, фото Сергея Константинова и Андрея Шаронова.

31 мая в областной филармонии состоялось закрытие главного музыкального фестиваля Калуги.

Сложно поверить, что «Миру гитары» уже 22 года. За это время было столько всего, что, казалось бы, удивлять уже не чем. Однако, каждый раз организаторам удаётся не только сохранять интерес к фестивалю, но и привлекать новую публику. Итак, давайте вспомним, как это было.

День первый. Открытие

Начался фестиваль с фееричного выступления двух виртуозов – джазового пианиста Даниила Крамера и гитариста Романа Мирошниченко. Оба артиста прекрасно знакомы калужанам и являются старыми друзьями «Мира гитары». 

Роман чередовал акустику с электричеством, а Даниил выдавал умопомрачительные клавишные партии, а временами превращал фортепиано в перкуссию.

Армянский гитарист Жора Саргсян немного успокоил зал своим более академичным выступлением с оркестром им. Ю. Силантьева, а завершила первый день соната «Битлз» Владимира Ткаченко, исполненная автором: немного старомодно, но ведь классика.

«Иванов день»

Фестивальный вторник был посвящён памяти выдающегося гитариста Ивана Смирнова, ушедшего из жизни в прошлом году. Иван был одним из символов «Мира гитары», многие музыканты его прекрасно знали, поэтому с удовольствием говорили тёплые слова в адрес коллеги и друга. 

Юлия Лонская и Луло Рейнхардт лавировали между цыганской гитарой, латиноамериканской песней и русским романсом, группа «Two Siberians», ранее известная, как «Белый Острог», добавили драйва с помощью лихих соло на электроскрипке (временами заглушавшей всё остальное), а фингерстайл-гитарист и ровесник фестиваля Александр Мисько органично совмещал музыкальные пассажи и лёгкий стенд-ап.

А Дмитрий Илларионов и вовсе прибыл в этот день в Калугу ради исполнения одной пьесы Ивана Смирнова. И, конечно, самым трогательным моментом стало выступление группы Ивана Смирнова, в которой играют двое его сыновей.

День третий. Блюз-пати

Эксперимент, который можно считать удачным: впервые за 22 года участники фестиваля выступили в формате опен-эйра. 

Для этого выбрали уже обкатанную «Летним джемом» площадку во дворе Гостиных рядов. Разогревал публику коллектив Тима Дорофеева Guitarsummit, но большинство ждало выступления главных звёзд дня – группы Хавьера Варгаса и примкнувшего к ним Джона Байрона Джаггера – племянника «того самого» Джаггера. 

И эти ребята сделали действительно мощно, показав, что такое настоящий блюз. Люди на улице останавливались и подходили к решёткам ограждения, чтобы послушать эти мелодии. Немного странно, что завершали концерт не они, а оркестр Владимира Аветисяна. 

Конечно, музыканты тоже выдали добротное выступление, наполненное блюзовыми хитами, и даже растормошили зажатых калужан, но настоящими хедлайнерами были всё же Варгас и Ко. 

День четвёртый. Мировые звёзды

В четверг основные события вновь переместились под крышу филармонии. И вновь выступал Роман Мирошниченко, на этот раз в составе квартета вместе с венгерским пианистом Яношом Наги, басистом из Франции Домиником Ди Пьяцца и американским барабанщиком, обладателем 7-ми статуэток «Грэмми» Полом Вертико.

Пожалуй, именно его оглушительное соло запомнились больше всего, хотя остальные участники тоже были хороши.

А потом зал как бульдозером снёс Марко Мендоса, устроив рок-концерт в лучших традициях, несмотря на сидячий зал, который к концу выступления ему-таки удалось поднять.

И весь его сет не покидала мысль: ну почему не вчера, почему не на открытой площадке? Уверен, там бы эта музыка звучала ещё более сильно и органично. Кажется, Марко оказался единственным из участников фестиваля, вышедших на бис.

В какой-то момент показалось, что Мендоса «включил звезду», не выйдя на поклон, но оказалось, что сразу после концерта он уже был в фойе и общался с поклонниками, раздавая автографы и делая селфи.

День пятый. Закрытие

Финал показался несколько скомканным, особенно на фоне предыдущего дня. Вадим Чебанов сыграл с оркестром свою симфонию «Рождение чуда», затем на сцену вышел австрийский гитарист Флако де Нерья с программой фламенко. 

Правда, наверняка для поверхностно знакомых с этой музыкой людей было неожиданностью, что фламенко – это не всегда бушующая страсть. Именно такой, более размеренный вариант стиля и предложил Флако. А вот джаз-дуэт «Братья Ивановы» и Дмитрий Илларионов выступили более зажигательно, выдавая виртуозные соло на гитаре и контрабасе.

А в конце к ним присоединилась блюзовая певица, погрузив зал в атмосферу джазового кафе.

В общем, «Мир гитары» закончился, да здравствует «Мир гитары»! 


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Авторы
Даниил Марченко 
фото Сергея Константинова и Андрея Шаронова.
Тэги: культура мир гитары
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