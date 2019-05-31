Мир гитары: виртуоз поколения Z и победитель UK Guitar Show дал концерт в Калуге

То, как Александр Мисько достиг успеха, в 2019 году уже мало кого удивляет. Многие артисты получили свои 15 минут славы благодаря интернету, а некоторые даже сумели конвертировать их в настоящую популярность. Однако Александр не просто держится на плаву, но и успел записать два студийных альбома, имеет ангажемент по всему миру, а 29 сентября 2018 года стал победителем конкурса UK Guitar Show-2018 в номинации «Acoustic Guitarist of the Year». Нам удалось пообщаться с музыкантом перед его первым выступ­лением в Калуге.

— Для вас это первый крупный гитарный фестиваль?

— На самом деле нет, но в России — первый, и для меня большая честь играть здесь.

— Вы были в зрительном зале на открытии фестиваля. Какие впечатления?

— Вчера играли потрясающие музыканты, а сам концерт был очень грамотно выстроен по динамике. Думаю, зрители остались довольны. А еще понравилась царившая в зале атмосфера. Публика встречала музыкантов очень тепло, изо всех сил поддерживала их, а такое бывает далеко не всегда.

— Вы выступаете именно сегодня, в «Иванов день» (день памяти гитариста Ивана Смирнова). Что можете сказать об Иване?

— Он не входит в число моих вдохновителей, его музыка на меня не повлияла, хотя я понимаю, насколько это масштабная фигура в мире гитарной музыки.

— А кто в таком случае повлиял?

— В первую очередь — выдающиеся фингерстайл-гитаристы, такие как Джон Гомм, Майк Доус, Томас Либ и Престон Рид. Но сейчас я черпаю вдохновение не в гитарной музыке. Дело в том, что я всегда был большим поклонником «металла» во всех проявлениях: рrogressive, deathcore, technical death metal и другие страшные слова. А вообще, я слушаю самую разную музыку и полагаю, что настоящий музыкант должен разбираться во многих жанрах и не считать, что какие-то из них лучше или хуже. Важно относиться ко всем направлениям непредвзято и постоянно искать что-то новое для себя.

— Во многом вы стали известны как исполнитель кавер-версий мировых хитов. Вы когда-нибудь получали фидбэк от кого-то из авторов?

— Я никогда за этим не гнался. Кавер-версии — это интересно и весело, но я делаю упор на авторскую музыку. И так уж вышло, что авторов многих моих самых популярных переложений уже нет в живых.

— То есть вы себя считаете в первую очередь композитором?

— Композитор из меня, конечно, не ахти какой, потому что этому нужно учиться. Но я знаю, что делаю, и хочу делиться этим со слушателями.

— А планируете учиться композиции?

— Раньше хотел этим заняться, но сейчас пишу в основном в формате 3–4-минутных гитарных пьес, который ближе к эстрадной музыке, чем к классической форме, так что это работа, скорее, на упрощение. Но в будущем я был бы рад найти время, чтобы пополнить свой багаж знаний, поскольку образования у меня нет.

— Вас часто представляют как человека, набравшего миллионы просмотров в Youtube. Насколько этот показатель важен? (ссылка на Ютуб-канал: Александр Мисько)

— Действительно, некоторые видео набирали большое количество просмотров, но это вершина айсберга. Конечно, это привлекает агентства и помогает наводить контакты для выступлений. Благодаря своим видео я могу разъезжать с концертами по всему миру. Но при этом мы никогда не знаем, что за люди и что за просмотры, ведь пользователи могли просто случайно наткнуться на тот или иной ролик и промотать. Так что миллионы просмотров вовсе не гарантируют, что я смогу собрать зал в любой точке мира. Поэтому так важно выступать вживую, чтобы не просто слыть безликим интернет-виртуозом, которых в Сети тысячи, а раскрыться как личность. И вот тогда уже возникает настоящая, а не виртуальная аудитория.

— Почему сейчас вы больше известны за границей, чем в России?

— Во-первых, потому что играю иностранную музыку. Изначально у меня была некоторая известность здесь, когда в 2015 году выстрелил мой ролик «Гитаручка» (после этого Александра пригласили на шоу «Вечерний Ургант». — Прим. авт.), но со временем ситуация изменилась. В этом году в России я отыграл всего 3–4 концерта и около 50 за границей. Очень жаль, что так получается, поэтому мне особенно приятно выступать здесь и быть частью этого фестиваля.

— Многие называют вас вундеркиндом и гением. Это создает ­дополнительное давление?

— Я никогда не позиционировал себя как вундеркинда. Есть множество потрясающих ребят, ­которые в 13 лет делают то, что я и сейчас не смог бы. Все похвалы я стараюсь делить на 2. Конечно, приятно получать позитивные отклики, это мотивирует. Но нужно уметь держать себя в узде, не зазнаваться: всегда есть над чем работать и всегда найдется кто-то лучше тебя. Но музыка — это не спорт, поэтому не надо зацикливаться, что кто-то лучше. Главное, найти уникальный стиль и получать удовольствие от процесса. Так что некоторое давление, конечно, есть. Но я же занимаюсь этим потому, что мне нравится, это весело и круто. Так что, даже если бы у меня не было публики, я с таким же с удовольствием играл бы для своей мамы.

— Какие ваши ближайшие цели?

— В первую очередь, наконец-то закончить запись третьего альбома, который завис на год из-за гастролей. Фактически новый материал я играю на концертах уже около полугода, но все не доходят руки его записать. Также в течение года я продолжу гастролировать, но надеюсь, что удастся не забросить из-за этого свой Youtube-канал. Сейчас очень сложно найти время на все, поскольку я еще занимаюсь собственным менеджментом. Вернее, у меня есть агентство, которое организует концерты по всему миру, но я все равно держу руку на пульсе — ведь кто лучше меня знает, что мне нужно! И сейчас я жонглирую несколькими шарами: нужно продолжать делать видео, выступать на концертах, делать записи и умудряться находить время на отдых. В турах я всегда скучаю по дому и даже написал композицию на эту тему. Для меня важно хотя бы несколько раз в месяц видеться с близкими, большинство из которых живет в моем родном Краснодаре.

Закрытие фестиваля «Мир гитары» состоится сегодня, 31 мая, в Областной Филармонии. Начало в 19:00