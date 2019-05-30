В Калугу едут самые известные роботы мира

30.05.2019 09:30 198

С 15 июня по 14 июля в ТЦ «Атриум» (этаж 3) откроется семейная выставка роботов и новых технологий «Робостарс» (0+).

Среди роботов есть дроиды, похожие на настоящих людей и обладающие незаурядным интеллектом: Борис, Саныч, R.Bot Валера. Они самостоятельно передвигаются по выставке и знакомятся с посетителями. А любимец всех детей - Деревяка, умело предсказывает будущее.

В «Робостарсе» интересно всем: малышам помогут подружиться и поиграть с роботами, а школьникам расскажут о робототехнике и увлекут их процессом создания сложных механизмов своими руками.

Среди жителей «Робостарса» есть и знаменитая японская собачка-робот AIBO, персонажи «Звездных войн» R2-D2 и BB8, знаменитые ВАЛЛ-И и Ева, танцующие роботы, роботы-боксеры и многие другие.

Интригующе? А это еще не все!

Экспозиция дополнена 7 зонами виртуальной реальности, где даже малыши смогут прокатиться на американских горках, побывать на дне океана и даже поднять вертолет силой мысли!

Гостей ждет Тесла-шоу, где молнии танцуют и поют;

Робозоопарк и робофутбол;

Душевные разговоры и танцы с роботами;

Полеты на квадракоптерах;

Прибор для передвижения предметов силой мысли и еще много всего необычного!

Каждый час по экспозиции проходит экскурсия. Время на выставке летит незаметно! Именно поэтому билет в «Робостарс» действителен весь день: изучать новые технологии и веселиться с роботами хочется как можно дольше.

Берите хорошее настроение и станьте частью фантастического мира!

Для малышей до 4 лет вход свободный.

«Робостарс» будет работать в Калуге с 15 июня по 14 июля в ТЦ «Атриум».

Пошпионить за роботами можно тут: