В Калугу едут самые известные роботы мира

С 15 июня по 14 июля в ТЦ «Атриум» (этаж 3) откроется семейная выставка роботов и новых технологий «Робостарс» (0+).
Среди роботов есть дроиды, похожие на настоящих людей и обладающие незаурядным интеллектом: Борис, Саныч, R.Bot Валера. Они самостоятельно передвигаются по выставке и знакомятся с посетителями. А любимец всех детей - Деревяка, умело предсказывает будущее.
В «Робостарсе» интересно всем: малышам помогут подружиться и поиграть с роботами, а школьникам расскажут о робототехнике и увлекут их процессом создания сложных механизмов своими руками.
Среди жителей «Робостарса» есть и знаменитая японская собачка-робот AIBO, персонажи «Звездных войн» R2-D2 и BB8, знаменитые ВАЛЛ-И и Ева, танцующие роботы, роботы-боксеры и многие другие.
Интригующе? А это еще не все!
Каждый час по экспозиции проходит экскурсия. Время на выставке летит незаметно! Именно поэтому билет в «Робостарс» действителен весь день: изучать новые технологии и веселиться с роботами хочется как можно дольше.
Берите хорошее настроение и станьте частью фантастического мира!
Для малышей до 4 лет вход свободный.
«Робостарс» будет работать в Калуге с 15 июня по 14 июля в ТЦ «Атриум».
Пошпионить за роботами можно тут:
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