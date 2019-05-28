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Кто выиграл билеты на три концерта в филармонии

28.05.2019 13:57 0 167 Дмитрий Ивьев
Кто выиграл билеты на три концерта в филармонии

Подводим итоги розыгрышей билетов в нашей группе в социальной сети «ВКонтакте» на три мероприятия, которые в ближайшее время пройдут в Калужской областной филармонии.

2 июня московские артисты покажут там мюзикл «Остров сокровищ». Билеты повезло выиграть Александре Яркиной.

20 июня на площадке в Гостином дворе состоится концерт «Песни Родины». Повезло Светлане Плюсниной.

21 июня калужские джазовые и рок-музыканты вместе с классическим струнным оркестром представят на сцене филармонии мультимедийное шоу «Праздник современной калужской музыки». Повезло Елене Лукашовой.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: культура
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