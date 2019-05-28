Кто выиграл билеты на три концерта в филармонии

Подводим итоги розыгрышей билетов в нашей группе в социальной сети «ВКонтакте» на три мероприятия, которые в ближайшее время пройдут в Калужской областной филармонии.

2 июня московские артисты покажут там мюзикл «Остров сокровищ». Билеты повезло выиграть Александре Яркиной.

20 июня на площадке в Гостином дворе состоится концерт «Песни Родины». Повезло Светлане Плюсниной.

21 июня калужские джазовые и рок-музыканты вместе с классическим струнным оркестром представят на сцене филармонии мультимедийное шоу «Праздник современной калужской музыки». Повезло Елене Лукашовой.