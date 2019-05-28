Кто выиграл билеты на три концерта в филармонии

Подводим итоги розыгрышей билетов в нашей группе в социальной сети «ВКонтакте» на три мероприятия, которые в ближайшее время пройдут в Калужской областной филармонии.
2 июня московские артисты покажут там мюзикл «Остров сокровищ». Билеты повезло выиграть Александре Яркиной.
20 июня на площадке в Гостином дворе состоится концерт «Песни Родины». Повезло Светлане Плюсниной.
21 июня калужские джазовые и рок-музыканты вместе с классическим струнным оркестром представят на сцене филармонии мультимедийное шоу «Праздник современной калужской музыки». Повезло Елене Лукашовой.
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Разыгрываем билеты на мюзикл «Остров сокровищ» 28.05.2019 11:41
Разыгрываем билеты на концерт «Песни Родины» 28.05.2019 08:49
Кто выиграл билеты на выступление Игоря Маменко 28.05.2019 08:21
Разыгрываем билеты на «Праздник современной калужской музыки» 27.05.2019 12:09
Разыгрываем билеты на выступление Игоря Маменко 27.05.2019 10:57
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