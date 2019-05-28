Разыгрываем билеты на концерт «Песни Родины»

В четверг, 20 июня, на площадке в Гостином дворе состоится концерт «Песни Родины».
- Невозможно человеку прожить без чувства любви к Родине, - отмечают организаторы. - Счастлив, надёжен и крепок человек, который знает и бережёт свои корни, чтит и уважает историю своего народа в её традициях и обычаях. Мужской хор Калужской областной филармонии представляет слушателям песни и стихотворения, в которых запечатлён многогранный образ нашей страны. В программе представлены сочинения таких авторов, как А. Новиков, М. Фрадкин, Г. Пономаренко, С. Туликов и иных, народные песни, а также стихотворения известных российских поэтов.
В концерте также примут участие лауреаты всероссийских и международных конкурсов Вадим Прикладовский и Татьяна Мосина.
Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем билеты на этот концерт. Подробнее по ссылке на сообщество.
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