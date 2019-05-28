Разыгрываем билеты на мюзикл «Остров сокровищ»

В ближайшее воскресенье, 2 июня, московский «Цирк чудес» представит на сцене Калужской областной филармонии мюзикл «Остров сокровищ».

- Мюзикл, ставший настоящей театральной легендой, отправляется в свой первый гастрольный тур по городам России, - рассказали организаторы. - Наконец-то увидеть своими глазами историю, пронизанную морской романтикой и невероятными приключениями, смогут не только москвичи.

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