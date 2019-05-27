Разыгрываем билеты на выступление Игоря Маменко

В среду, 29 мая, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге выступит известный юморист Игорь Маменко.

- Он заводит зал, как говорится, не успев поздороваться, - отмечают организаторы. - Одна проблема - от его появления на сцене начинает болеть живот... Со смеху! Очень веселый, добрый и отзывчивый человек.

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