Кто выиграл билеты на Пушкинский вечер

Как мы уже рассказывали, к 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина в Калужском доме музыки 28 мая пройдёт концерт «Что в имени тебе моём?».
В этот вечер выступят Елена Шумаева (сопрано), Дмитрий Логунов (баритон), Виктория Тантлевская (фортепиано).
Среди наших читателей в социальной сети «Вконтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Светлане Элладе. Поздравляем!
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