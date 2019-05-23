Разыгрываем билеты на Пушкинский вечер

К 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина в Калужском доме музыки 28 мая пройдёт концерт «Что в имени тебе моём?».

В этот вечер выступят Елена Шумаева (сопрано), Дмитрий Логунов (баритон), Виктория Тантлевская (фортепиано).

Среди наших читателей в социальной сети «Вконтакте» мы разыгрываем билеты на этот концерт. Подробнее по ссылке на сообщество.