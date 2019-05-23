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Кто выиграл билеты на концерт пианиста, попавшего в Книгу рекордов Гиннеса

23.05.2019 08:39 0 202 Дмитрий Ивьев
Кто выиграл билеты на концерт пианиста, попавшего в Книгу рекордов Гиннеса

Как мы уже рассказывали, в четверг, 23 мая, на сцене Дома музыки в Калуге выступит пианист из Германии Олег Полянский.

Вместе с муниципальным камерным оркестром он представит произведения Баха, Листа, Скрябина и Дебюсси.

Любопытно, что в 2003 году в рамках европейского Фестиваля классической музыки в Руре Олег Полянский выступил с уникальным сольным концертом, занесенным в Книгу Рекордов Гиннеса – в угольной шахте на глубине 1012 метров.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Анастасии Жигаловой. Поздравляем!


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: культура
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