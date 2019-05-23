В сторону от рок-музыки: калужские музыканты объединились в новой группе

Калужские музыканты Александр Григорьев и Юрий Маштаков, не записывавшие песен несколько лет, объединились в новой группе.

Проект получил название TELETAPE и помимо Григорьева (экс-участник Yuka) и Маштакова (экс-лидер «The Postman of Nobel» и «Yuka») объединил множество музыкантов и других творческих личностей. Мы поговорили с основателями группы о фестивале «Кармаполис», новом звуке и песнях на русском.

О рождении TELETAPE

- Года 2-3 назад с группой Yuka (предыдущий проект музыкантов, - прим. авт.) мы зашли в тупик. Это было многолетнее хождение по кругу с англоязычными песнями, и мы понимали, что надо либо переезжать, либо петь здесь на родном языке для местной публики, - рассказывает Александр. - Юра тогда попытался написать несколько вещей на русском, но тогда ничего не вышло. А новый проект, уже на базе моих текстов, зародился примерно полгода назад. Я помню, как стоял и чистил зубы, ко мне подошла дочь и сказала: пап, вот если бы ты танцами занимался, то до сих пор был бы на сцене (она у меня занимается хореографией), а ты выбрал музыку. И я подумал: что за фигня? Позвонил Юрцу, говорю: у тебя же вроде студия есть, давай запишем пару песен. Примерно так всё и началось, если совсем упрощать.

Александр Григорьев.

- Сначала у нас буквально не было ничего, даже какого-то настоящего желания, - продолжает Юрий. - Но когда уже появились первые 3 песни, где что-то сформулировано по-русски, причём именно так, как я сам бы хотел это сделать, но не мог подобрать слов, стало понятно, что это уже не просто так. За полгода мы с нуля подготовили релиз и живую программу, возобновили давно не проводившийся фестиваль «Кармаполис» и вообще придумали себя заново. При этом предыдущие 2 года мы не то, что не делали музыку, но и виделись крайне редко, могли иногда случайно пересечься где-нибудь в магазине.

О перерождении «Кармаполис»

- Вообще, у фестиваля давняя история, - вспоминает Юрий. - У истоков стоял Женя Горин, хотя в плане организации проект поддерживали многие. Самый первый фестиваль проходил так: мы взяли оборудование и инструменты, направили колонки в сторону бора и просто начали играть, а на звук уже подтягивались люди. Не было никаких объявлений, рекламы. Тогда даже не было идеи какого-то ежегодного фестиваля: мы просто вышли в амфитеатр под ракету и хотели запустить её в космос. Потом связь оборвалась и фестиваль закончился. С тех пор мы из 20-22 летних ребят превратились в 35-40 летних мужчин. И, что самое главное – мы нашли друг друга снова здесь. А в прошлом году зимой ко мне пришел Женя и предложил снова собрать «Почтальонов» на один концерт 12 апреля. Тогда это всё не состоялось, зато появилась идея возобновить «Кармаполис» уже собственными силами. Кроме TELETAPE нам удалось собрать множество интересных калужских музыкантов – «Тень звука», True Forest, Jack Phono, ГИНДЗА, Heterodying. Моя задача сейчас - сделать фестиваль ежегодным, поэтому мы ищем партнёров для развития.

Юрий Маштаков.

О работе над материалом

- В Берлине с «Почтальонами» мы писались на TRIXX studios, - ностальгирует Юрий. Там работают настоящие мастера, к тому же студия обладает коллекцией винтажных инструментов, позволяющей воспроизводить «тот самый» звук. Это был уникальный опыт, тогда мы за 3 недели записали альбом «под ключ». Сейчас такой возможности нет, и мы работаем на студии ИКЦ. Это маленькая проджект-студия, которая создана для развития локальной сцены, то есть я сам себе звукоинженер: сначала в одной комнате нажимаю кнопку «rec», потом иду в другую и начинаю петь. Благо, в 21 веке технологии позволяют и в таких условиях добиваться коммерческого результата.

- У нас на днях вышел EP (мини-альбом) из 4 треков, это первый из 3 релизов, запланированных до осени. Весь материал был записан на студии в ИКЦ, а сведение делалось в Берлине, но с TRIXX мы не совпали по графикам, поэтому обратились к другому нашему товарищу, Луису Макгуайеру. Он смог привнести в наш звук ощущение актуальности, потому что мы с Сашей – люди старой формации, воспитанные ещё на Pink Floyd, и по-другому воспринимаем музыку. А мы хотим быть созвучными сегодняшнего дню.

- Сейчас изменилось время, у людей нет времени насладиться полноценным альбомом из 12 песен, - объясняет выбор такого формата Александр. - Они слушают музыку в машине по дороге на работу, это 10-15 минут. Сейчас у нас есть материал на 10 песен. Следующий релиз – сингл из двух треков, а потом еще один EP. Такой формат позволяет нам двигаться быстро. Нам важно фиксировать эмоции здесь и сейчас, заканчивать эту историю и переходить к следующей. Кроме того, мы не хотим зажиматься в каком-то одном стиле. Следующие наши треки будут более гитарными, а новый EP будет более электронным и экспериментальным. Поэтому не хочется делать такую солянку на один альбом.

- С TELETAPE мы продолжаем идти в сторону от рок-музыки, – развивает мысль Юрий. - «Почтальоны» были самой моей рОковой группой, в «Yuka» от этого остался только экспрессивный вокал, а сейчас мы отказались и от него вместе с большей частью электрогитар. Мы используем очень разные влияния – и блюзовые, и рОковые, и трип-хоповые. Мы иногда называем нашу музыку поп-хоп.

- Мы хотим, чтобы наши выступления превращались в настоящие представления. Поэтому группа сотрудничает и инновационным балетом, и с Андреем Горлачёвым в плане визуального оформления. Когда в 60-е группы выходили на сцену, они сметали публику своим саундом, харизмой, энергетикой. И мы хотим этому соответствовать. Мы пытаемся донести мысль, что TELETAPE – это мультикультурное явление. И уже на фестивалях от нас ждут взаимодействия пластики, света и музыки, а не обычного концерта музыкальной группы. Мы открыты к сотрудничеству с любыми творческими проектами и уже работаем над реализацией нескольких идей.

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