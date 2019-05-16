Кто выиграл билеты на «Большой оркестр для маленьких солистов»

Как мы уже рассказывали, в четверг, 16 мая, на сцене Калужской областной филармонии пройдёт концерт «Большой оркестр для маленьких солистов».
Для зрителей выступят оркестр русских народных инструментов им. Е. Тришина, а также учащиеся детских школ искусств Калуги и Калужской области.
Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Анастасии Котовой. Поздравляем!
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