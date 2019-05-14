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Кто выиграл билеты на оперетту «Талант на все времена»

14.05.2019 08:07 0 81 Дмитрий Ивьев
Кто выиграл билеты на оперетту «Талант на все времена»

Как мы уже рассказывали, в феврале исполнилось 250 лет со дня рождения великого русского баснописца Ивана Крылова. К этой дате приурочена оперетта «Талант на все времена», которую 14 мая на сцене Дома музыки в Калуге покажет «Музыкальный театр Оксаны Набойченко».

- Это удивительная история о жизни и творчестве великого русского баснописца, открывающая зрителю тайны его характера и человеческих взаимоотношений, погружает нас в мир Петербурга 19 века, - рассказали организаторы. - Действие происходит в гостиной известной дамы, собирающей общество для вокализации и разыгрывания басен Крылова. Спектакль «Талант на все времена» - обладатель Гран-при Международного театрального конкурса «Бегущая по волнам» в Милане (2008 г.)

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот спектакль. Повезло Анне Шот. Поздравляем!


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: культура
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