Кто выиграл билеты на Большой майский бал

Как мы уже рассказывали, 18 мая в Калуге пройдёт Большой майский бал в честь окончания танцевального сезона.
- Мы перенесемся в чарующий XIX век в самый чудесный и цветущий месяц весны - будем слушать музыку и стихи, общаться и играть, и, конечно, танцевать любимые исторические танцы, - рассказали нам организаторы.
Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот бал. Повезло Яне Любимовой. Поздравляем!
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