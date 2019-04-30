Кто выиграл билеты на концерт «Песни Великой Победы»

В следующий понедельник, 6 мая, в Калужском Доме музыки состоится концерт «Песни Великой Победы».

На сцену выйдут муниципальный камерный хор, муниципальный камерный оркестр, Jazzatov band, Елена Шумаева (сопрано) и Дмитрий Лагунов (баритон). Дирижеры – Александр Левин и Андрей Митрохов.

- Прозвучат незабываемые песни войны, песни о войне, - рассказали нам организаторы. - Они не оставят равнодушным ни взрослого, ни ребёнка. Они хранят память, которая формирует из нас граждан своего Отечества и просто людей.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Виталию Миске. Поздравляем!