Разыгрываем билеты на Пасхальный концерт

Во вторник, 30 апреля, на сцене Калужской филармонии пройдёт концерт «Светлый праздник», приуроченный к Пасхе.
- Будут представлены шедевры духовной и классической музыки в исполнении заслуженной артистки России Лидии Музалёвой, солистки Калужской областной филармонии Татьяны Мосиной, хоровых коллективов Калуги и Калужской области в сопровождении оркестра русских народных инструментов им. Е. Тришина, - рассказали нам организаторы. - Мы уверены, что музыка, которая прозвучит на нашем концерте, найдёт отклик в ваших сердцах и станет ещё одним незабываемым событием в культурной жизни города.
Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем два билета на этот концерт. Подробности по ссылке на сообщество.
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