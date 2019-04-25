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Разыгрываем билеты на Пасхальный концерт

25.04.2019 11:53 0 130 Дмитрий Ивьев, Фото: филармония.
Разыгрываем билеты на Пасхальный концерт

Во вторник, 30 апреля, на сцене Калужской филармонии пройдёт концерт «Светлый праздник», приуроченный к Пасхе.

- Будут представлены шедевры духовной и классической музыки в исполнении заслуженной артистки России Лидии Музалёвой, солистки Калужской областной филармонии Татьяны Мосиной, хоровых коллективов Калуги и Калужской области в сопровождении оркестра русских народных инструментов им. Е. Тришина, - рассказали нам организаторы. - Мы уверены, что музыка, которая прозвучит на нашем концерте, найдёт отклик в ваших сердцах и станет ещё одним незабываемым событием в культурной жизни города.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем два билета на этот концерт. Подробности по ссылке на сообщество.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: филармония.
Тэги: культура
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