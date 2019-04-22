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Кто выиграл билеты на концерт «Предчувствие романтизма»

22.04.2019 08:17 0 165 Дмитрий Ивьев
Кто выиграл билеты на концерт «Предчувствие романтизма»

Как мы уже рассказывали, в среду, 24 апреля, на сцене Дома музыки в Калуге состоится концерт «Предчувствие романтизма». В исполнении муниципального камерного оркестра прозвучат произведения Шуберта и Мендельсона.

- Основой этого оркестрового концерта стали по-настоящему весенние светлые произведения композиторов, которые стояли у истоков музыкального романтизма, - рассказали организаторы. - В программу вошла Пятая симфония австрийского композитора Франца Шуберта, завершившая его ранние симфонические опыты, годы учения у классиков. Её характеризуют безмятежные настроения, изящество мелодий и уравновешенность формы. Музыка немецкого романтика Феликса Мендельсона вообще не знает взрывов отчаяния и мировой скорби. Она преимущественно юношески взволнованна, светла и лирична, согрета теплом естественных чувств. Такова и его симфония №3 для струнного оркестра, которая будет исполнена Калужским муниципальным камерным оркестром.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Ларисе Богомоловой. Поздравляем!


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: культура
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