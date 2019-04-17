Разыгрываем билеты на спектакль с Марией Ароновой и Валерием Гаркалиным

В воскресенье, 21 апреля, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге представят комедийный спектакль «Лес». Главные роли в нём исполняют Мария Аронова и Валерий Гаркалин.

- Страсти и коварства кипят в старинной русской усадьбе «Пеньки», - говорят организаторы. - Богатая барыня в летах жаждет любви юного гимназиста, мечтает о свадьбе бедная девушка-бесприданница, сосед помещик хочет скупить по дешевке участки леса. И каждое из этих желаний имеет свою цену. Вот только деньги есть не у каждого…

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