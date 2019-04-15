Правнук Льва Толстого стал художником

На презентацию выставки «Пробуждение весны» приехали в Калугу дочь живописца Олега Толстого художник Наталия ТОЛСТАЯ и директор Государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Толстого «Ясная Поляна» Екатерина ТОЛСТАЯ.
С Калужским краем род Толстых связывает более чем вековая история. В Малоярославецком районе находится одна из старейших помещичьих усадеб области — Мансурово, её в 1901 году приобрела семья Ильи Львовича Толстого, сына великого писателя. В доме царила творческая атмосфера: жена Ильи Львовича Софья Николаевна (Философова) прекрасно музицировала, а хозяин усадьбы брал уроки живописи и в одной из комнат даже обустроил художественную мастерскую. Также Софья Николаевна руководила хором девочек в частной женской гимназии Саловой в Калуге.
Художник Олег Толстой — внук Ильи Львовича, правнук Льва Толстого. Он родился в 1927 году в Сербии, где провёл детство, учился писать иконы в мастерской священника отца Антония. В Россию Олег Толстой приехал, когда ему было восемнадцать лет. После войны семья переехала в Москву.
— Послевоенные годы были тяжёлыми, — рассказывает дочь живописца Наталия Толстая. — Семье выдали карточки. По рассказам отца, их много было на селёдку. Пришлось менять на карточки на хлеб, молоко… Три года выдались трудные. Отец поступил в художественную школу, а был уже взрослым, и над ним все хихикали. Потом он учился в Московском институте прикладного и декоративного искусства у знаменитого Александра Дейнеки, затем — в Суриковским институте. В советский период действовало много запретов. Художники получали заказы, которые были связаны с ленинской тематикой, революцией. Но папа старался в них писать пейзажи. Например, его просят написать Чапаева, переплывающего реку. В итоге у него на картине — широкая река, плывут кони, и где-то на заднем плане — маленький Чапаев.
Отец много путешествовал, объездил всю страну, был на Севере, на Байкале, на Кубани. Последнее 10 лет его жизни папу приглашали в качестве руководителя пленэров художников. Многие мне говорили, что им нравилось работать с отцом, он ни на кого не давил, ценили его спокойный характер, глубину, серьёзное отношение к работе. И в пейзажных работах отец достиг большой глубины. Это не просто пейзаж, это размышление.
Выставку «Пробуждение весны» можно увидеть в Калужском музее изобразительных искусств до 21 апреля.
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