Разыгрываем билеты на Большой майский бал

18 мая в Калуге пройдёт Большой майский бал в честь окончания танцевального сезона. Его проводит клуб исторических танцев «Вдохновение».

- Мы перенесемся в чарующий XIX век в самый чудесный и цветущий месяц весны - будем слушать музыку и стихи, общаться и играть, и, конечно, танцевать любимые исторические танцы, - рассказали нам организаторы.

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