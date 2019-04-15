Разыгрываем билеты на Большой майский бал

18 мая в Калуге пройдёт Большой майский бал в честь окончания танцевального сезона. Его проводит клуб исторических танцев «Вдохновение».
- Мы перенесемся в чарующий XIX век в самый чудесный и цветущий месяц весны - будем слушать музыку и стихи, общаться и играть, и, конечно, танцевать любимые исторические танцы, - рассказали нам организаторы.
Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем билеты на этот бал. Подробности по ссылке на сообщество.
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