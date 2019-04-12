Кто выиграл билеты на концерт группы «ПилОт»

Как мы уже рассказывали, в воскресенье, 14 апреля, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге выступит группа «ПилОт». Программа будет посвящена 15-летию альбома «Рыба, крот и свинья».
- Пластинка увидела свет в 2004 году и до сих пор является основной в дискографии команды, а её главные песни вот уже 15 лет неизменно звучат не только на каждом концерте «ПилОта», но и в сердцах слушателей, - рассказывают организаторы. - Композиции этого музыкального полотна объединены в общую концепцию со стихотворениями Ильи Чёрта, более полно раскрывающими замысел альбома. Поэтому можно смело утверждать, что «Рыба крот и свинья» — цельный творческий продукт с особенным настроением.
Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Алексею Мекрюкову, Александру Селезневу и Ангелине Шмелёвой. Поздравляем!
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