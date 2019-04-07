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Открытый город: как латыши разгулялись в Калуге

07.04.2019 21:30 0 1355 Даниил Марченко
Открытый город: как латыши разгулялись в Калуге

В Белгороде чиновнице, выб­равшей для присяги нового мэра музыку из «Звездных войн», пришлось уволиться. «Я сама требую, чтобы никакой иностранщины. И вот результат — не досмотрели», — оправдывалась она. У нас, напротив, досмотрели: Brainstorm устроили на калужской сцене «мозговой штурм». По законам умного города, организаторы концерта обязаны пойти на повышение!

Зигзаги популярности

В родной Латвии Brainstorm — настоящие кумиры и бесспорная рок-группа № 1. Там они собирают стадионы, а на одном из последних выступлений в Риге послушать артистов собрались 60 000 человек. Пик популярности группы в России пришелся на первую половину 2000-х годов, когда в эфире радиостанций зазвучали такие хиты, как «Ветер», «Скользкие улицы», «Выходные», Maybe, Thunder Winthait Rain… В 2000 году группа заняла 3-е место на Евровидении, а с 2003-го ее фронтмена Ренарса Кау­перса Масляков начал регулярно приглашать в жюри фестиваля «Голосящий КиВиН». Тогда конкурс еще проводился в космополитичной Юрмале, а не в исконно русском Светлогорске, куда он переехал в 2015-м по причинам, не требующим отдельных объяснений. Потом коллектив немного выпал из российского медиапространства, хотя продолжал активно выступать и записывать альбомы, а посвященная Brainstorm группа ВКонтакте насчитывает более 138 000 участников.

От «Ластика» к Brainstorm

И вот в рамках тура в поддержку альбома Wonderful Day музыканты во второй раз приехали в Калугу. К сожалению, в зале были заметны проплешины, но зато было и фанатское ядро, состоявшее в основном из молодых девчонок. Они танцевали, подпевали всем песням (благо репертуар был выбран преимущественно русско­язычный) и даже размахивали небольшим флагом Латвии. Создавалось впечатление, что молодая часть поклонников знала материал гораздо лучше своих старших товарищей, которые требовали у музыкантов исполнить кавер группы «Альянс» «На заре».

В перерывах между номерами Ренарс общался с залом и вообще очень умело работал с публикой, включая все свое обаяние. В итоге удалось создать очень камерную атмосферу почти квартирника, где легко было почувствовать себя «своим». Правда, обещанных ответов на вопросы от поклонников на этот раз не было, потому что «иногда лучше просто поиграть свои песни». Зато Ренарс сам рассказал несколько историй. Например, о том, что когда-то у группы были «канцелярские» названия «Ластик» и «Синие чернила».

Дары калужан

А песни, и правда, заходили на ура, причем даже те, что в записи особо не впечатляли. Концертный состав получился мощным, тем более что к коллективу присоединились двое шведских друзей-музыкантов. А во время одной из композиций участники группы надели блестящие куртки и преобразились в свое альтер эго — Disco Brainstorm.

По завершении концерта Ренарсу в лучших традициях «Поля чудес» подарили конфеты и даже банку маринованных огурчиков. С «Рижским бальзамом» — самое то!

Эта статья была опубликована в №14 газеты «Калужский объектив» от 05.04.2019.

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Автор
Даниил Марченко 
Тэги: культура
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