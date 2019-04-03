Разыгрываем билеты на концерт Ольги Петровой «У меня есть тайна»

В следующую субботу, 13 апреля, на сцене Дома музыки в Калуге Ольга Петрова представит программу «У меня есть тайна».
- У Ольги Петровой, которую калужане знают как актрису областного драматического театра, прежде уже были сольные музыкальные программы, - рассказывают организаторы. - Это и вечера с гитарой, и опыт совместного творчества со струнным квартетом. Актерская профессия помогала создавать настоящие мини-спектакли, используя различные музыкальные произведения, например, песни из репертуара Эдит Пиаф или цыганские напевы. В сольной программе Ольги Петровой прозвучат популярные и не очень известные романсы, танго и баллады. За фортепиано - Сергей Шафраненко.
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