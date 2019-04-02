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Кто выиграл авторский отпечаток фотографа Алёны Кочетковой

02.04.2019 12:00 0 135 Дмитрий Ивьев
Кто выиграл авторский отпечаток фотографа Алёны Кочетковой

Как мы уже рассказывали, в Калужском Доме музыки до 7 апреля открыта выставка фотографий призера самого престижного конкурса фотожурналистики World Press Photo Алёны Кочетковой «Истоки». Выставка включает избранные фотопроекты, созданные за последние 10 лет. Она уже вызвала большой интерес у калужан и никого не оставляет равнодушным.

4 апреля в 18:30 в Доме музыки состоится творческая встреча с Алёной Кочетковой, на которой она представит и другие проекты, не вошедшие в выставку, но отмеченные призами крупнейших международных фотоконкурсов и расскажет об особенностях их съемки.

Алёна Кочеткова - фотограф, преподаватель фотоискусства в фотостудии «Улыбка» ДШИ №2 им. С. С. Туликова. В коллекции Алёны множество международных и всероссийских профессиональных наград, среди которых ГРАН-ПРИ международного конкурса им. Андрея Стенина, крупнейшего из проводимых в России.

Среди наших подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали отпечаток фотографии из серии «Предчувствие», формат 20x30 см на твердой основе, приз можно будет получить на творческой встрече 4 апреля. Повезло Ирине Лысцовой. Поздравляем!


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: культура
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