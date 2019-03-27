Разыгрываем билеты на концерт Виктора Королева

В ближайшую субботу, 30 марта, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге выступит известный российский исполнитель Виктор КОРОЛЕВ.
- Программа, которую он представит, объединила в себе творческий путь певца, - говорят организаторы. - В ней прозвучат хиты разных лет: «Букет из белых роз», «За твою красивую улыбку», «Пьяная вишня», «Не стану ждать на берегу» и многие другие шлягеры, которые уже столько лет дарят радость миллионам людей.
Интересно, что судьба Виктора Королева во многом связана с Калужской областью. Он жил и работал в Сухиничах и Мещовске, закончил Калужское музыкальное училище.
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