Разыгрываем билеты на концерт Артура Беркута

В следующую пятницу, 29 марта, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге выступит известный российский музыкант, бывший солист «Автографа» и «Арии» Артур БЕРКУТ. В последние годы он выступает в собственном коллективе, группа так и называется – «Артур Беркут».

- Музыкальное направление, в котором работает группа, можно охарактеризовать как мелодичный тяжелый рок, - говорят организаторы. - Творчество коллектива не оставит равнодушными ценителей хорошей музыки, это яркие мелодии с неповторимым пронзительным вокалом.

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