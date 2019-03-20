Разыгрываем билеты на «Свадьбу в Малиновке»

Русский водевиль «Свадьба в Малиновке» по мотивам одноименного музыкального фильма 1967 года представят на сцене «Арены КТЗ» в Калуге в четверг, 28 марта.
- В украинском селе Малиновка опять не все спокойно! – рассказывают организаторы. - Уже нет красных и белых. Зато достаточно разных других проблем – в деревню нагрянул «идейный лидер» Грициан Таврический - местный уроженец, нахватавшийся современных политических идей в столице, и желающий установить новый экономический порядок в отдельно взятом селе.
Авторы подчёркивают, что сюжет осовременен и адаптирован относительно классической версии оперетты и кинофильма.
Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем билеты на это представление. Подробнее по ссылке на сообщество.
|
Латвийское вторжение: что привезёт в Калугу группа Brainstorm 20.03.2019 15:10
Кто выиграл билеты на органный концерт 20.03.2019 11:27
Кто выиграл билеты на спектакль со Светланой Ходченковой 19.03.2019 17:12
Разыгрываем билеты на органный концерт 19.03.2019 13:06
Разыгрываем билеты на спектакль со Светланой Ходченковой 19.03.2019 07:45
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: