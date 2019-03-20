Разыгрываем билеты на «Свадьбу в Малиновке»

Русский водевиль «Свадьба в Малиновке» по мотивам одноименного музыкального фильма 1967 года представят на сцене «Арены КТЗ» в Калуге в четверг, 28 марта.

- В украинском селе Малиновка опять не все спокойно! – рассказывают организаторы. - Уже нет красных и белых. Зато достаточно разных других проблем – в деревню нагрянул «идейный лидер» Грициан Таврический - местный уроженец, нахватавшийся современных политических идей в столице, и желающий установить новый экономический порядок в отдельно взятом селе.

Авторы подчёркивают, что сюжет осовременен и адаптирован относительно классической версии оперетты и кинофильма.

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