Кто выиграл билеты на органный концерт

Как мы уже рассказывали, органный концерт «И.С. Баху посвящается...» состоится в субботу, 23 марта, на сцене Дома музыки в Калуге.

- Лучшие образцы органного, а также хорового творчества великого немецкого компзитора прозвучат в исполнении Виктории Тантлевской (орган), муниципального камерного хора и солистов Дома музыки, - рассказали нам организаторы. - Поэтическая композиция, посвящённая автору и прославившему его инструменту, свяжет в единое целое фрагменты таких крупных сочинений, как «Великая месса» и «Магнификат» с собственно органными композициями.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Елене Ганеевой. Поздравляем!