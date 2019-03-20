Кто выиграл билеты на органный концерт

Как мы уже рассказывали, органный концерт «И.С. Баху посвящается...» состоится в субботу, 23 марта, на сцене Дома музыки в Калуге.
- Лучшие образцы органного, а также хорового творчества великого немецкого компзитора прозвучат в исполнении Виктории Тантлевской (орган), муниципального камерного хора и солистов Дома музыки, - рассказали нам организаторы. - Поэтическая композиция, посвящённая автору и прославившему его инструменту, свяжет в единое целое фрагменты таких крупных сочинений, как «Великая месса» и «Магнификат» с собственно органными композициями.
Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Елене Ганеевой. Поздравляем!
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