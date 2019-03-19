Кто выиграл билеты на спектакль со Светланой Ходченковой

Как мы уже рассказывали, в ближайшую субботу, 23 марта, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге московский театр «Ателье» представит на сцене в Калуге комедию «История любви» по пьесе Жеральда Сиблейраса.
Главные роли в спектакле исполняют знаменитая актриса Светлана Ходченкова и актер театра и кино Александр Устюгов. Также в постановке участвуют актер и финалист проекта «Танцы на льду» Петр Красилов, а также звезда шоу «Большая разница» Дмитрий Малашенко.
Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на спектакль. Повезло Ирине Котович, Наталье Кондрашовой и Ольге Суриковой. Поздравляем!
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Разыгрываем билеты на спектакль со Светланой Ходченковой 19.03.2019 07:45
Кто выиграл билеты на танцевальный вечер с оркестром 18.03.2019 08:21
Разыгрываем билеты на танцевальный вечер с оркестром 15.03.2019 08:03
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