Разыгрываем билеты на спектакль со Светланой Ходченковой

В ближайшую субботу, 23 марта, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге московский театр «Ателье» представит на сцене в Калуге комедию «История любви» по пьесе Жеральда Сиблейраса.

Главные роли в спектакле исполняют знаменитая актриса Светлана Ходченкова и актер театра и кино Александр Устюгов. Также в постановке участвуют актер и финалист проекта «Танцы на льду» Петр Красилов, а также звезда шоу «Большая разница» Дмитрий Малашенко.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем билеты на спектакль. Подробнее по ссылке на сообщество.