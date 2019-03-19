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Главная > Новости > Культура

Разыгрываем билеты на спектакль со Светланой Ходченковой

19.03.2019 12:45 1 241 Дмитрий Ивьев, Фото: http://theatreatelier.ru.
Разыгрываем билеты на спектакль со Светланой Ходченковой

В ближайшую субботу, 23 марта, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге московский театр «Ателье» представит на сцене в Калуге комедию «История любви» по пьесе Жеральда Сиблейраса.

Главные роли в спектакле исполняют знаменитая актриса Светлана Ходченкова и актер театра и кино Александр Устюгов. Также в постановке участвуют актер и финалист проекта «Танцы на льду» Петр Красилов, а также звезда шоу «Большая разница» Дмитрий Малашенко.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем билеты на спектакль. Подробнее по ссылке на сообщество.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: http://theatreatelier.ru.
Тэги: культура
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