Кто выиграл билеты на танцевальный вечер с оркестром

Как мы уже рассказывали, в четверг, 21 марта, в Калужской филармонии пройдёт «Танцевальный вечер с Губернским духовым оркестром».

- Для кого-то такой вечер станет открытием, для кого-то - возможностью вспомнить молодость, - говорят организаторы.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на это мероприятие. Повезло Саше Хавкину. Поздравляем!