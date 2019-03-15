Кто выиграл билеты на детский спектакль «Простоквашино. Суперкомпьютер»

Как мы уже рассказывали, в воскресенье, 17 марта, на сцене «Арены КТЗ в Калуге» представят спектакль для детей «Простоквашино. Суперкомпьютер».

Представление предназначено для зрителей любого возраста. Организаторы обещают, что практически каждый ребенок примет участие в спектакле:

- Сценарий спектакля специально написан так, что будет интересен и для маленьких зрителей, и для взрослых фанатов легендарного мультфильма.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на спектакль. Повезло Алексею Бересневу, Ольге Дёминой, Анне Мозговой и Елене Болохниной. Поздравляем!