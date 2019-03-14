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Разыгрываем билеты на детский спектакль «Простоквашино. Суперкомпьютер»

14.03.2019 12:14 0 270 Дмитрий Ивьев
Разыгрываем билеты на детский спектакль «Простоквашино. Суперкомпьютер»

В воскресенье, 17 марта, на сцене «Арены КТЗ в Калуге» представят спектакль для детей «Простоквашино. Суперкомпьютер».

Представление предназначено для зрителей любого возраста. Организаторы обещают, что практически каждый ребенок примет участие в спектакле:

- Сценарий спектакля специально написан так, что будет интересен и для маленьких зрителей, и для взрослых фанатов легендарного мультфильма.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем билеты на спектакль. Подробнее по ссылке на сообщество.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: культура
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