Кто выиграл билеты на «Stabat Mater»

Как мы уже рассказывали, в субботу, 16 марта, на сцене Дома музыки в Калуге прозвучит музыкальное произведение «Stabat Mater» британского композитора Карла Дженкинса.

В концерте примут участие Ирина Сафронова (контральто), Полина Замкова (контральто, этнический вокал), муниципальный камерный оркестр и муниципальный камерный хор.

- Это та самая музыка, от которой мурашки бегут по коже, которая переносит сознание в другое пространство, наполненное светлым и тревожным, волнующим, переполняющим всю человеческую сущность чувством, - говорят организаторы.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Станиславу Филоненко и Оксане Шкаликовой. Поздравляем!