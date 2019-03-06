Кто выиграл билеты на «Дискотеку 90-х»

Как мы уже рассказывали, в пятницу, 8 марта, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге пройдёт фестиваль «Дискотека 90-х».
В этот вечер в нашем городе выступят Андрей Державин и группа «Сталкер», Кай Метов, Рома Жуков, Сергей Дубровин, Паскаль.
Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Любови Филькиной, Елене Устиновой и Евгению Давыдову. Поздравляем!
|
Кто выиграл билеты на концерт Фотия 05.03.2019 13:11
Разыгрываем билеты на «Дискотеку 90-х» 05.03.2019 12:14
Разыгрываем билеты на концерт Фотия 05.03.2019 08:03
«Великолепный рогоносец»: для широкого просмотра не рекомендуется 01.03.2019 21:31
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
В Калуге прошла рабочая встреча вице-президента Сбербанка с губернатором
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: