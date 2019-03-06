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Главная > Новости > Культура

Кто выиграл билеты на «Дискотеку 90-х»

06.03.2019 16:11 0 165 Дмитрий Ивьев
Кто выиграл билеты на «Дискотеку 90-х»

Как мы уже рассказывали, в пятницу, 8 марта, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге пройдёт фестиваль «Дискотека 90-х».

В этот вечер в нашем городе выступят Андрей Державин и группа «Сталкер», Кай Метов, Рома Жуков, Сергей Дубровин, Паскаль.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Любови Филькиной, Елене Устиновой и Евгению Давыдову. Поздравляем!


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: культура
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