Кто выиграл билеты на «Дискотеку 90-х»

Как мы уже рассказывали, в пятницу, 8 марта, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге пройдёт фестиваль «Дискотека 90-х».

В этот вечер в нашем городе выступят Андрей Державин и группа «Сталкер», Кай Метов, Рома Жуков, Сергей Дубровин, Паскаль.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Любови Филькиной, Елене Устиновой и Евгению Давыдову. Поздравляем!