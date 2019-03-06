Разыгрываем билеты на «Дискотеку 90-х»

В пятницу, 8 марта, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге пройдёт фестиваль «Дискотека 90-х».

В этот вечер в нашем городе выступят Андрей Державин и группа «Сталкер», Кай Метов, Рома Жуков, Сергей Дубровин, Паскаль.

Среди наших читателей мы разыгрываем билеты на этот концерт. Подробнее по ссылке на сообщество.