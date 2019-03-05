Стас Михайлов, Deep Purple и Бах: как любимец женщин выступил в Калуге

В Калуге 1 марта выступил любимец женщин «третьего возраста» Стас Михайлов.

В ожидании звезды

Концертный зал «Арены КТЗ» постепенно заполнялся. Даже билеты по 3-5 тысяч рублей не отпугнули преданных поклонниц Станислава Владимировича. О том, что концерт предстоит из разряда «лакшери», говорила и закольцованная реклама роскошного отеля в Арабских Эмиратах с огромными хрустальными люстрами и позолоченным всем остальным, которую крутили на огромном экране. Поскольку звезда не спешила на сцену, этот ролик успели показать раз 40. Время от времени публика пыталась выманить артиста на сцену аплодисментами, но маэстро оставался глух к настойчивой акустике женских ладошек. К хлопкам постепенно начинал примешиваться недовольный гул, но тут на сцену вышли музыканты, а на экране виды арабской гостиницы сменились огромной головой шансонье. Звук был выкручен наполную, и барабанщик буквально впечатывал меня в кресло: становилось страшно. Наконец появился и сам маэстро, и из его окаймлённых аккуратной бородкой уст прозвучало долгожданное: «Привет, Калуга!».

Рок не пройдёт

Артист сразу напомнил, что здесь «не партийное собрание», а посему предложил всем танцевать. Поначалу на этот призыв отреагировали довольно вяло, и отплясывать в проходе у сцены принялось человек 5, но когда чуть позже я вышел из зала и вернулся спустя несколько номеров, продираться к своему месту пришлось уже через довольно плотную группу танцующих дам. Две из них, не выдержав градуса собственной лихости, даже упали на лестнице: к счастью, без каких-либо последствий.

- Примите букет, тут женщина уже полчаса стоит! - донеслось из зала после одной из песен.

Оказалось, поклонницу не пускал на сцену охранник.

- Ну, вас же больше, побейте его, - отшутился певец, но цветы всё же принял, после чего 8 марта наоборот не прекращалось уже до конца концерта.

Затем певец представил свою группу. Каждый из музыкантов, на одежде которых красовалась надпись «Стас МихайLove team», сыграл соло - тут были и напористые ударные, и гитарные запилы откуда-то из 70-х: словом, всё то, чего нет в песнях самого Михайлова. Особенно усердствовал басист, дерзко ставивший ногу на колонку и даже показавший пожилым дамам «козу». А когда вдруг зазвучал рифф из «Smoke on the water» группы Deep Purple, Станислав Владимирович прервал этот маленький сабантуй:

- А теперь прозвучит музыка, которую вы любите: «Посланница небес»!

На круги своя

- Сейчас мы сыграем песню, вы наверно её не знаете, но попробуем вместе разучить, - кокетничал шансонье, представляя свой главный хит «Всё для тебя», который он не стал откладывать в долгий ящик.

На перерыв певец ушёл один, оставив музыкантов исполнять инструментальные композиции. Оставшись на сцене, члены «Стас МихайLove team» сыграли нечто блюз-роковое, а затем во время одной из партий прозвучал Бах. Это я оставлю без комментариев.

Вернулся Михайлов в новом образе и вернул концерт в привычное русло шансона. Он исполнил ещё несколько номеров, после чего объявил последнюю песню, на которую вышли танцевать даже самые ленивые. Часть публики, не дожидаясь возможного биса, постепенно потянулась к гардеробу и к вечерним сериалам.