Кто выиграл билеты на концерт Алексея Брянцева

Как мы уже рассказывали, в воскресенье, 3 марта, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге выступит Алексей Брянцев, исполняющий шансон.

- Слушатель истосковался по настоящему красивому мужскому голосу, - отмечают организаторы. - Алексей Брянцеве - молодой человек с очень «взрослым» баритоном. Замечен в исполнении романтических песен о любви. Засветился на эстраде с дебютным дуэтным альбомом «Привет, малыш!», записанным совместно с Ириной Круг.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Елене Артемьевой, Оксане Сеничевой, Елене Льговской и Галине Захаровой. Поздравляем