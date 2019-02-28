Кто выиграл билеты на концерт Стаса Михайлова

Как мы уже рассказывали, в пятницу, 1 марта, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге выступит кумир многих женщин страны Стас Михайлов. Он представит программу «Ты и я».

- Каждое выступление этого артиста не похоже на предыдущее, ведь любой концерт Стас выстраивает, находясь прямо на сцене, общаясь со зрителями в перерывах между песнями, - говорят организаторы.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Юлии Ипатовой и Анастасии Рябининой. Поздравляем!