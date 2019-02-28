Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Четверг, 28 февраля
$ 65.76 0.14
74.82 0.34
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Культура

Кто выиграл билеты на оперу «Евгений Онегин»

28.02.2019 08:29 0 150 Дмитрий Ивьев
Кто выиграл билеты на оперу «Евгений Онегин»

Как мы уже рассказывали, оперу Чайковского «Евгений Онегин» представят в пятницу, 1 марта, на сцене Калужской областной филармонии.

В программе принимают участие солисты Государственного академического Большого театра России Илья Кутюхин (баритон) и Виктория Каркачева (меццо-сопрано), солисты Калужской областной филармонии Ирина Самойлова (сопрано),  Фёдор Тарасов (бас) и Дмитрий Башкиров (тенор), актриса Калужского областного драматического театра Людмила Рогачёва, а также Академический хор Калужской областной филармонии и Калужский молодёжный симфонический оркестр им. С. Т. Рихтера.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот вечер. Повезло Любови Захаровой. Поздравляем!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: культура
Еще новости из рубрики «Культура»

Кто выиграл билеты на концерт Стаса Михайлова 28.02.2019 14:54

Кто выиграл билеты на совместный концерт групп «МОДЫ» и «Летать!» 28.02.2019 08:43

Кто выиграл билеты на сегодняшний концерт Александра Маршала 25.02.2019 14:22

Разыгрываем билеты на концерт Стаса Михайлова 24.02.2019 16:53

Кто выиграл билеты на концерт Славы 24.02.2019 11:19

Народные новости
1124 34
eva99
1089 6
juliailyash
474 0
bismark318

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

В Калуге прошла рабочая встреча вице-президента Сбербанка с губернатором

20 фев 2019 14:22
Новости компаний

В Калужской области выберут Лучшего HR-специалиста

«Ростелеком» дарит абонентам год безопасности

«Ростелеком» модернизировал освещение на улицах Малоярославца

«Ростелеком» создал типовое решение для безопасного сбора биометрических данных

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

Новости партнеров

Применение 3D проектирования и новейших технологий на производстве литых дисков

Кондрашов и Вороненков: наши в Америке

Преимущества массовой рассылки сообщений

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.