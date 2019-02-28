Кто выиграл билеты на оперу «Евгений Онегин»

Как мы уже рассказывали, оперу Чайковского «Евгений Онегин» представят в пятницу, 1 марта, на сцене Калужской областной филармонии.
В программе принимают участие солисты Государственного академического Большого театра России Илья Кутюхин (баритон) и Виктория Каркачева (меццо-сопрано), солисты Калужской областной филармонии Ирина Самойлова (сопрано), Фёдор Тарасов (бас) и Дмитрий Башкиров (тенор), актриса Калужского областного драматического театра Людмила Рогачёва, а также Академический хор Калужской областной филармонии и Калужский молодёжный симфонический оркестр им. С. Т. Рихтера.
Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот вечер. Повезло Любови Захаровой. Поздравляем!
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