Кто выиграл билеты на совместный концерт групп «МОДЫ» и «Летать!»

Как мы уже рассказывали, в ближайшую субботу, 2 марта, впервые в Калуге состоится концерт столичных групп «МОДЫ» и «Летать!».
– «МОДЫ» – это и первая любовь, и большое приключение, и светлая грусть расставания, и предвкушение счастья, - рассказывают организаторы. – Ведомая своим бессменным лидером Филом Кружковым, группа написала такие хиты как «На словах», «Медленно двигаюсь вперёд», «Полярник».
На концерте в Калуге в клубе Garage bar 2 марта группа презентует новый EP.
Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Алле Голактионовой и Ирине Арстон.
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