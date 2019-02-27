Кто выиграл билеты на концерт Славы

Как мы уже рассказывали, в четверг, 28 февраля, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге выступит известная певица Слава. Она представит программу «Откровенно».

- На концерте Слава исполнит любимые публикой песни: «Одиночество сволочь», «Спелый мой», «Крик моей души», «Классный», «Люблю или ненавижу», «Попутчица», «Красный (Я смогу тебя забыть)»,«Расскажи мне, мама», «Таблетка любовь» и многое другое, - отмечают организаторы.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Анастасии Проничевой, Елене Прохоровой, Анне Криваковой и Татьяне Цыгановой-Лев. Поздравляем!